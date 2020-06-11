11 июн. 2020 г., 14:45
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News Code: 83818413
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Сальдо торгового баланса ЗСТ Арас по итогам прошлого года сложилось положительным

Сальдо торгового баланса ЗСТ Арас по итогам прошлого года сложилось положительным

Тегеран, 11 июня. ИРНА — За прошедший иранский календарный год (21 марта 2019 г. по 20 марта 2020 г.) в ЗСТ Арас сформировалось положительное сальдо торгового баланса в сумме $360 млн. Об этом заявил в четверг управляющий директор Зоны свободной торговли "Арас" Мохсен Нариман.

"Несмотря на жестокие односторонние санкции и введение политики максимального давления со стороны США против Ирана в зоне свободной торговли Арас в прошлом году сформировалось положительное сальдо торгового баланса в сумме $360 млн", заявил Нариман на встрече с заместителем министра иностранных дел по экономическим вопросам Ирана Голамом Резой Ансари.

По его словам, толкьо в прошлом году объем экспорта тепличной продукции из ЗСТ Арас составил $350 млн.

ЗСТ Арас общей площадью 70 тыс. га, расположена в 130 км к северо-западу от города Тебриз и граничит с Арменией, Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой.

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