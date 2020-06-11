В Иране за сутки выявили 2238 новых случаев заражения коронавирусом



"За последние сутки выявлены 2238 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 180 156 человек", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки к сожалению умер 78 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 8584 человека.

По словам Лари, зафиксированы 142 663 случая выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.