В Иране за сутки выявили 2238 новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки выявлены 2238 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 180 156 человек", сказала она на пресс-конференции.
Она отметила, что за последние сутки к сожалению умер 78 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 8584 человека.
По словам Лари, зафиксированы 142 663 случая выздоровления среди заразившихся.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.
Тегеран, 11 июня, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 180 156, летальных исходов — на 8584, зафиксированы 142 663 случая выздоровления. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.
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