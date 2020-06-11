Президент открыл новые проекты в провинции Хорасан Разави

В торжественной церемонии открытия 2 металлургических завода приняли участие исполняющий обязанности министра промышленности, рудников и торговли Хоссейн Модаррес Хиабани и губернатор провинции Хорасан Разави Али Реза Разм Хоссейни.

Завод по производству железорудного концентрата Санган мощностью 5 млн. тонн в год и завод по производству железорудных окатышей Симидко мощностью 2,5 млн. тонн были в рамках планов по развитии Организации по развитию и реконструкции горнодобывающих предприятий Ирана (Имидро) иранскими специалистами.