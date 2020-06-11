11 июн. 2020 г., 09:11
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News Code: 83817971
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Посол Ирана обсудил с министром спорта Сербии перспективы дальнейшего сотрудничества

Посол Ирана обсудил с министром спорта Сербии перспективы дальнейшего сотрудничества

Белград, 11 июня. ИРНА — в среду состоялась встреча посла Ирана в Белграде Рашида Хасанпура и министра по делам молодежи и спорта Сербии Вани Удовичича, сообщает пресс-служба министерства спорта Республики Сербия.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития ирано-сербского сотрудничества в области физической культуры и спорта, включая вопросы обмена опытом и информацией по различным аспектам физической культуры и спорта, а также организации совместных учебно-тренировочных мероприятий.

Удовичич подтвердили важность подписания соглашения о сотрудничестве между министерствами спорта Ирана и Сербии, и выразил надежду, что документ будет подписан в ходе официальной встречи сербского президента Александра Вучича в Иран.

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