Посол Ирана обсудил с министром спорта Сербии перспективы дальнейшего сотрудничества

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития ирано-сербского сотрудничества в области физической культуры и спорта, включая вопросы обмена опытом и информацией по различным аспектам физической культуры и спорта, а также организации совместных учебно-тренировочных мероприятий.

Удовичич подтвердили важность подписания соглашения о сотрудничестве между министерствами спорта Ирана и Сербии, и выразил надежду, что документ будет подписан в ходе официальной встречи сербского президента Александра Вучича в Иран.