Запасы декоративного камня в Иране составляют 4 млрд. тонн

"Министерство промышленности Ирана поддерживает инвесторов в области переработки декоративного камня в связи с добавленной стоимостью каменной промышленности", сказал Эсмаили.

Он подчеркнул, что производство декоративного камня является одним из приоритетных в горнодобывающей отрасли страны, которая имеет многочисленных клиентов как на внутреннем, так и международном рынках.