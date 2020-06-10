10 июн. 2020 г., 22:52
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News Code: 83817787
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Запасы декоративного камня в Иране составляют 4 млрд. тонн

Запасы декоративного камня в Иране составляют 4 млрд. тонн

Арак, 10 июня. ИРНА — Замглавы министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Дарьюш Эсмаили заявил, что страна обладает 4 миллиардами тонн запасов декоративного камня.

"Министерство промышленности Ирана поддерживает инвесторов в области переработки декоративного камня в связи с добавленной стоимостью каменной промышленности", сказал Эсмаили.
Он подчеркнул, что производство декоративного камня является одним из приоритетных в горнодобывающей отрасли страны, которая имеет многочисленных клиентов как на внутреннем, так и международном рынках.

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