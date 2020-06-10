Национальный парк дикой природы Гамишлу

Тегеран, 10 июня. ИРНА — Старший помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи и Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили в среду по телефону гуманитарный кризис в Йемене и тяжелую ситуацию в Сирии, сложившуюся в результате санкций.