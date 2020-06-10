10 июн. 2020 г., 19:45
Journalist ID: 2177
News Code: 83817667
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Национальный парк дикой природы Гамишлу

Национальный парк дикой природы Гамишлу

Национальный парк дикой природы Гамишлу площадью 113 тыс. га расположен в 45 к северо-западу от города Исфахан.

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