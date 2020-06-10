10 июн. 2020 г., 18:29
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News Code: 83817587
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Россия и Иран обсудили ситуацию в Сирии и Йемене

Россия и Иран обсудили ситуацию в Сирии и Йемене

Тегеран, 10 июня. ИРНА — Старший помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи и Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили в среду по телефону гуманитарный кризис в Йемене и тяжелую ситуацию в Сирии, сложившуюся в результате санкций.

"Старший помощник МИД Ирана и замглавы МИД РФ обсудили обстановку в Ближневосточном регионе, в том числе ситуацию в Йемене и Сирии", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

"Дипломаты подтвердили необходимость урегулирования кризиса в Йемене мирным путем и посредством межйеменских переговоров", отмечается в сообщении.

Хаджи подчеркнул необходимость установления всеобъемлющего прекращения огня в Йемене, снятия блокада и возобновления политического процесса.

Кроме того, стороны провели обсуждение обстановки на земле в Сирии, Конституционный комитет, а также заседание стран-гарантов Астанинского процесса.

Обе стороны выразили обеспокоенность по поводу положения сирийского народа и эскалации напряженности в результате санкций.

Старший помощник министра иностранных дел Ирана осудил односторонние и жестокие санкции, введенные в отношении сирийского народа, и призвал к отмене санкций и необходимых мер для облегчения страданий сирийского народа.

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