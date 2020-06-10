Глава ЦБ раскритиковал Южную Корею за отказ от возвращения Ирану его денег

"Мы получили нашу экспортную выручку на наших счетах в корейских банках, проблема заключается в неоправданной блокировке наших средств в корейских банках, которые мы хотим использовать для нашего импорта, главным образом для продовольствия и предметов медицинского назначения", сказал Хеммати.

При этом он подчеркнул, что поставки продовольствия и предметов медицинского назначения не подлежат односторонним санкциям США против Ирана.

"В любом случае, если корейские банки не будут придерживаться своих международных соглашений с нами, мы оставляем за собой право предпринимать правовые действия в соответствии с международными законами", добавил он.

Ранее стало известно, что Южная Корея депонировала средства в двух южнокорейских банках, но не передала их Ирану из-за санкций США. Теперь власти Южной Кореи заявляют, что предпримет шаги по переводу своих платежей за поставки иранской нефти только в полном сотрудничестве США.