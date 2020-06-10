Автомобильный мост на ирано-туркменской границе способен пропускать до тысячи фур в сутки

Мост связал одноименные населенные пункты Сарахс по обеим сторонам границы. В церемонии приняли участие министр строительства и архитектуры Туркменистана Рахим Гандымов, губернаторы иранской провинции Хорасан-Резави и туркменского Ахалского велаята (области).

Иранский министр транспорта и городского развития Мохаммад Эслами присутствовал на церемонии удаленно — по видеосвязи. Он произнес речь, в которой отметил, что мост может сыграть ключевую роль в увеличении объемов торговли между Тегераном и Ашхабадом и поможет Ирану расширить экономические связи со странами Центральной Азии. Эслами выразил уверенность, что проект окажется полезен для укрепления экономики и коммерции обеих сторон.

Мост был построен для расширения транзита грузов и увеличения автомобильного потока. Это второй подобный совместный проект Ирана и Туркмении. Открытие состоялось 9 июня, накануне запланированного полного открытия границ между двумя странами и возобновления грузоперевозок после карантина.

Иран и Туркменистан договорились открыть границы 1 июня, но затем эту дату перенесли на 10 июня, поскольку требовалось обеспечить дезинфекцию на пограничных постах. Иран установил на границе 20 дезинфекционных тоннелей, которые должны очищать от вирусов грузы, проходящие через границу.

Около 80% всего импорта Туркменистана либо производится в Иране, либо доставляется через него. Закрытие границ привело к исчезновению персидских товаров в Туркменистане и подорожанию фруктов и овощей, значительная часть которых импортировалась из Ирана.

В Иране и Туркмении ослабляются карантинные меры и снимаются ограничения, введенные в связи с пандемией. Власти Туркмении, по сведениям «Азатлыка», открыли закрытые населенные пункты, в том числе с 8 июня отменили специальные разрешения на передвижение в приграничных этрапах (районах) Лебапского и Балканского велаятов и на поездки в Ашхабад. Между регионами восстановлено автобусное и железнодорожное сообщение.