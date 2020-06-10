10 июн. 2020 г., 15:01
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News Code: 83817304
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Посол Ирана назвал стыдным заявление американского посла по Ирану

Посол Ирана назвал стыдным заявление американского посла по Ирану

Лондон, 10 июня. ИРНА — Посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинеджад назвал стыдным заявление американского посла в Великобритании Вуди Джонсона о задержании в Иране американского эколога иранского происхождения Морада Тахбаза

"Послу США в Великобритании Вуди Джонсону должно быть стыдно за то, что «кричт волк» из-за задержания иранца, в то время как его соотечественники, скандирующие лозунг «Жизни чёрных важны» жестко подавляются дома", написал Баидинеджад в своем twitter.

"Разве он не может видеть из окна десятки тыс. лондонцев, которые просят правительство США прекратить насилие против невинных людей и уважать права человека?", добавил он.

Ранее посол США в Лондоне назвал несправедливым задержание американского гражданина Морада Тахбаза.

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