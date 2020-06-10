Посол Ирана назвал стыдным заявление американского посла по Ирану

"Послу США в Великобритании Вуди Джонсону должно быть стыдно за то, что «кричт волк» из-за задержания иранца, в то время как его соотечественники, скандирующие лозунг «Жизни чёрных важны» жестко подавляются дома", написал Баидинеджад в своем twitter.

"Разве он не может видеть из окна десятки тыс. лондонцев, которые просят правительство США прекратить насилие против невинных людей и уважать права человека?", добавил он.

Ранее посол США в Лондоне назвал несправедливым задержание американского гражданина Морада Тахбаза.