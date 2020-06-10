Иран готов увеличить экспорт препарата против коронавируса

Вице-президент по вопросам науки и технологии Сурена Саттари заявил, что Иран получил необходимые лицензии от восьми стран для экспорта препарата против коронавируса.

По его словам, сегодня Иран способен производить один миллион серологических наборов в день и 1,5 млн. наборов для тестирования СЛР в месяц, и некоторые из этих продуктов доставляются в Министерство здравоохранения и медицинского образования страны, а остальные экспортируются.

Директор Управления развитием технологий здравоохранения при министерстве здравоохранения и медицинского образования Ирана Хоссейн Ватанпур также сообщил в среду об увеличении экспорта препарата против коронавируса из Ирана.

Ватанпур сказал, что иранские исследователи также предприняли эффективные усилия для производства вакцины от коронавируса.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.