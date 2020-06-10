Рухани назвал "колено на шее" вечной политикой США

Рухани на заседании кабинета министров сказал, что американцы всегда держат колено на шее любого угнетенного человека на протяжении истории. Он резко подверг критике нарушение прав человека в США и убийство американского чернокожего Джорджа Флойда.

25 мая в Миннеаполисе, столице штата Миннесота, полиция задержала 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда — по подозрению в использовании фальшивых денег в магазине. Полицейские положили Флойда лицом на асфальт, один из них встал ему коленом на шею и удерживал в таком положении несколько минут. Флойд потерял сознание, его отвезли в больницу, и там он умер.

По словам Рухани, иранский народ уже в 2018 году сломал колено США, и они больше не могут оказать давление на Иран.

Иранский президент заявил, что сегодня США оказались худущей страной мира в борьбе с коронавирусом. "Самое большое число заражений и смертельных исходов от Сovid-19 зарегистрировано в США, и они не смогли управлять ситуацией с коронавирусом", добавил он.

Указав на новый заговор Вашингтона против Тегерана на фоне истечения срока оружейного эмбарго по Ирану в сентябре текущего года, Рухани призвал постоянные члены Совбеза ООН – в частности РФ и Китай – противостоять враждебному акту США.

Он предупредил о повышении обороноспособности Ирана, если американцы выступят против резолюции 2231 Совбеза ООН.