10 июн. 2020 г., 10:09
Journalist ID: 2177
News Code: 83816666
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Иран раскритиковал запад за невыполнение обязательств по борьбе с оборотом наркотиков

Иран раскритиковал запад за невыполнение обязательств по борьбе с оборотом наркотиков

Тегеран, 10 июня. ИРНА — Западные страны сократили или приостановили некоторые из своих обязательств по борьбе с наркотиками, включая финансирование, под предлогом санкций против Ирана, заявил глава управления международных отношений штаб-квартиры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Ирана Амир Аббас Лотфи.

"Это никак не снижает решимость Ирана в борьбе с незаконными оборотом наркотиков", сказал Лотфи в интервью ИРНА.

"Исламская Республика Иран предприняла значительные шаги в борьбе с наркотиками.", сказал он добавив, что большинство руководителей Управления по борьбе с наркотиками и ООН неоднократно называли Иран флагманом глобальной борьбы с наркотиками.

"70% процентов всех мировых изъятий наркотиков осуществляется в Иране. В Иране за 1398 иранский календарный год (с 21 марта 2019 г. По 20 марта 2020 г.) изъяли свыше 950 тонн наркотических средств", добавил он.

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