Иран раскритиковал запад за невыполнение обязательств по борьбе с оборотом наркотиков

"Это никак не снижает решимость Ирана в борьбе с незаконными оборотом наркотиков", сказал Лотфи в интервью ИРНА.

"Исламская Республика Иран предприняла значительные шаги в борьбе с наркотиками.", сказал он добавив, что большинство руководителей Управления по борьбе с наркотиками и ООН неоднократно называли Иран флагманом глобальной борьбы с наркотиками.

"70% процентов всех мировых изъятий наркотиков осуществляется в Иране. В Иране за 1398 иранский календарный год (с 21 марта 2019 г. По 20 марта 2020 г.) изъяли свыше 950 тонн наркотических средств", добавил он.