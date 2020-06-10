10 июн. 2020 г., 08:39
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News Code: 83816528
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Угрозы США восстановить санкции против Ирана приведет к возникновению серьезного кризиса в СБ ООН

Угрозы США восстановить санкции против Ирана приведет к возникновению серьезного кризиса в СБ ООН

Москва, 10 июня. ИРНА — Угрозы Соединенных Штатов поставить вопрос о восстановлении всех ранее отмененных санкций в отношении Ирана способны привести к возникновению серьезного кризиса в Совете Безопасности ООН, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

"Считаю возмутительным то, что администрация США теперь старается свободно выбирать по своему усмотрению, что отвечает ее интересам при полном игнорировании взглядов других [сторон] и даже самого здравого смысла, пытаясь нанести поражение СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий), при этом постоянно его не выполняя и нарушая существенным образом резолюцию2231", сказал Рябков, выступая на видеоконференции нью-йоркского Совета по международным отношениям по вопросам российско-американских отношений.

"Если это произойдет, как вы говорите, как говорят многие сотрудники научно-исследовательских организаций, комментаторы, знающие люди, то мы, - прогнозировал Рябков, - неизбежно окажемся в ситуации острого кризиса в Совете Безопасности". "И это бы нанесло огромный удар по полномочиям Совета Безопасности. И США будут нести прямую ответственность за это", - подчеркнул замглавы МИД России.

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