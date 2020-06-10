Угрозы США восстановить санкции против Ирана приведет к возникновению серьезного кризиса в СБ ООН

"Считаю возмутительным то, что администрация США теперь старается свободно выбирать по своему усмотрению, что отвечает ее интересам при полном игнорировании взглядов других [сторон] и даже самого здравого смысла, пытаясь нанести поражение СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий), при этом постоянно его не выполняя и нарушая существенным образом резолюцию2231", сказал Рябков, выступая на видеоконференции нью-йоркского Совета по международным отношениям по вопросам российско-американских отношений.

"Если это произойдет, как вы говорите, как говорят многие сотрудники научно-исследовательских организаций, комментаторы, знающие люди, то мы, - прогнозировал Рябков, - неизбежно окажемся в ситуации острого кризиса в Совете Безопасности". "И это бы нанесло огромный удар по полномочиям Совета Безопасности. И США будут нести прямую ответственность за это", - подчеркнул замглавы МИД России.