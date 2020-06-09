9 июн. 2020 г., 22:54
Journalist ID: 2388
News Code: 83816365
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Мощность производства электроэнергии в Иране достигла тысячи ватт на человеко-час

Мощность производства электроэнергии в Иране достигла тысячи ватт на человеко-час

Тегеран, 9 июня, ИРНА - Мощность производства электроэнергии на душу населения в прошлом году достигла 83 350 МВт.

В прошлом году 2850 МВт новых электростанций, включая тепловые электростанции, распределенное и возобновляемое производство, были введены в эксплуатацию, а мощность электростанции в стране достигла 83 350 МВт. Таким образом, установленная мощность страны на душу населения достигла тысячи ватт на человека, что является ощутимым фактором роста, развития и социального обеспечения.

Несмотря на жесткие санкции и сложные международные условия, благодаря возможностям специалистов электротехнической промышленности в строительстве электростанций страны, даже в прошлом году самая большая новая мощность тепловых электростанций была построена на 25251 МВт.

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