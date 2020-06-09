Постоянный представитель Ирана отправил письмо МАГАТЭ

В письме Казем Гарибабади подчеркнул, что Соединенные Штаты нарушили положения статей 2 и 3 Устава МАГАТЭ, статьи 4 Договора о нераспространении, резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ, ядерную сделку и резолюции 2231 Совета Безопасности.

В этом письме Казем Гарибабади подчеркнул, что нарушения США противоречат положениям статей 2 и 3 Устава МАГАТЭ, статьи 4 Договора о нераспространении, Генеральной конференции МАГАТЭ, Совета МАГАТЭ и резолюции 2231 Совета Безопасности. Для того чтобы принять компенсаторные меры в отношении этих условий, он призвал членов МАГАТЭ взять на себя ответственность за надлежащее реагирование на эти незаконные действия со стороны Соединенных Штатов.

Постоянный представитель страны также призвал Генерального директора МАГАТЭ отразить такие действия, противоречащие обязательствам США, в своих докладах об осуществлении соответствующих документов Агентства.