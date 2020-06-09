В Иране высоко оценили деятельность в ОЭС

Новый директор Института культуры ОЭС Сарвар Бахти, встретился во вторник с Абузаром Эбрахими Торкаманом.

«Организация по культуре и исламским связям Ирана, имеющая 85 культурных представительств в 63 странах по всему миру, пытается познакомить свою аудиторию с частями древней цивилизации, насчитывающей 7 000 лет, этой границей и окружающей средой, а также с достижениями славной исламской революции в Иране», - сказал Эбрахими Торкаман.

«Общие культурные особенности стран ОЭС являются хорошей основой для сотрудничества между культурными и международными организациями, с тем чтобы они могли преследовать общие цели, а деятельность в регионе ОЭС является одним из приоритетов Организации по культуре и исламским связям Ирана», - указал он.

Согласно данным Организации, в продолжение встречи Сарвар Бахти, подтвердил слова Эбрахими Торкамана и выразил заинтересованность в развитии и продолжении сотрудничества с Организацией.

По словам Торкамана, «ОЭС является региональной организацией, созданной правительствами Ирана, Пакистана и Турции для развития экономического, технического и культурного сотрудничества между странами-членами, включая Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. И они имеют общую историю и находятся в одном из самых стратегических районов в мире».