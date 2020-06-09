В Иране сообщили о технической революции в авиационной промышленности

«Поскольку в последние годы страна добилась больших успехов в области ракетных технологий, и мир признал прогресс в том, что мы являемся ракетной державой, и теперь это произошло в аэрокосмическом техническом секторе в области производства деталей, и, конечно, в не столь отдаленном будущем у нас будет инженерная революция в области авиации», - сказал он.

«Авиационная промышленность страны находится под санкциями в течение последних 40 лет, но, несмотря на эти санкции, и в течение этих лет Исламский Иран гордится усилиями отечественных экспертов, и помимо полетов во все части мира у нас есть очень сильная сеть внутри страны», - добавил он.

«Несмотря на сильное давление со стороны Соединенных Штатов, особенно в последние два года с ведением санкций против авиазапчастей и установлением ограничений для иранских авиакомпаний технической и эксплуатационной информацией, отечественные эксперты смогли добиться больших успехов благодаря своей приверженности стране особенно в области ремонта авиационных двигателей», продолжил он.

«Ремонт горячих частей авиационных двигателей иранскими специалистами - это большое изменение в авиационной промышленности страны, и те же силы, которые сегодня ремонтируют горячие части авиационных двигателей, безусловно, способны его построить, что повлияет на нашу работу в ближайшем будущем», - заключил он.