В Иране за сутки выявили 2095 новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки выявлены 2095 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 175927 человек", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки к сожалению умерли 74 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умер уже 8425 человек.

По словам Лари, зафиксированы 138457 случаев выздоровления среди заразившихся. "2639 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнила она.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.