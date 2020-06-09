Рухани: Мы не должны ждать исчезновения коронавируса для возобновления экономического сотрудничества

В телефонном разговоре с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым во вторник Хасан Рухани отметил успехи Ирана в борьбе с коронавирусом и производстве оборудования компаниями, основанными на знаниях. «Конечно, чтобы защитить наших людей от этого вируса, все страны должны помогать друг другу», - сказал Рухани.

Подчеркнув важность развития торгово-экономических отношений с Кыргызстаном, президент сказал: «Сегодня Евразийский экономический союз создал очень хорошую основу для развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, в котором мы можем развивать и углублять отношения».

«Несмотря на ограничения США и давление на Иран, к счастью, мы успешно боролись с вирусом, и мы смогли помочь некоторым из наших дружественных стран, включая Кыргызстан, бороться с этой болезнью», - добавил он.

«Что касается экономического сотрудничества, нам не следует ждать исчезновения вируса, и мы можем расширить торгово-экономическое сотрудничество в рамках протоколов здравоохранения», - продолжил Рухани.

«Мы полностью готовы предоставить технические и инжиниринговые услуги от иранских компаний в Кыргызстан, а иранские инженеры и специалисты готовы сотрудничать в строительстве электростанций и линий электропередач, строительстве плотин, дорог и электростанций», - заключил он.