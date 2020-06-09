Экспорт морепродуктов из Ирана в ЕС возобновлен

Тегеран, 9 июня, ИРНА - Реагируя на план Конгресса США по введению санкций против Ирана, руководитель администрации президента Махмуд Ваези заявил, что вместо того, чтобы готовить всеобъемлющий план санкций против иранского народа, демократы должны рассмотреть возможность устранения несправедливости и структурного расизма в США.