9 июн. 2020 г., 14:35
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Экспорт морепродуктов из Ирана в ЕС возобновлен

Экспорт морепродуктов из Ирана в ЕС возобновлен

Тегеран, 9 июня, ИРНА – Экспорт и регистрация новых компаний-экспортеров морепродуктов и рыбной продукции из Ирана в страны-члены ЕС возобновлены. Об этом сообщил пресс-служба ветеринарной организации Ирана.

Несмотря на жесткие санкции США, Ирану вновь удалось получить лицензию для экспорта морепродуктов в страны ЕС.
В настоящее время подготовлена почва для регистрации новых иранских компаний-экспортеров морепродуктов.
Напомним, объем производства морепродуктов Ирана достиг 1 млн. 280 тыс. тонн в прошлом году.

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