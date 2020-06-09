49 стран покупают иранские нано-продукты

Согласно оценкам, в 2018 году на рынке этой технологии в мире, стоимостью 65 миллиардов долларов, доля Ирана составляла полпроцента. Тем не менее, с ростом компаний, основанных на знаниях, в течение следующих двух десятилетий, 30% экономики страны может основываться на передовых знаниях и технологиях, из которых нанотехнологии являются важной частью.

Сфера деятельности нанотехнологий включает в себя различные области, и для иранских компаний достаточно выйти на экспорт и на мировой рынок, чтобы доля Ирана на этом рынке быстро увеличилась, и к 2025 году, согласно документам, страна может приобрести 2% этого рынка и экономически станет сильной в этом отношении.

По словам секретаря штаба по развитию нанотехнологий вице-президента по науке и технологий Саида Саркара, богатство страны - это творческая рабочая сила, которая помогает процветать экономике, основанной на знаниях. С такими же усилиями по количеству и качеству Иран занимает четвертое место в мире по количеству и качеству после Китая, США и Индии и занимает более высокое место, чем все европейские страны.