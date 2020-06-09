9 июн. 2020 г., 13:30
Journalist ID: 2388
News Code: 83815761
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В Иране задержали шестерых обвиняемых по делу украинского самолета

В Иране задержали шестерых обвиняемых по делу украинского самолета

Тегеран, 9 июня, ИРНА - Представитель судебной власти Голамхосейн Эсмаили заявил, что до настоящего времени шестерых обвиняемых задержаны в связи с делом крушения украинского самолета, трое из которых были освобождены под залог, а трое других находятся под стражей.

«Судебная власть, а в частности судебная организация вооруженных сил, отвечает за дело о крушении украинского самолета. Как только произошел инцидент, были изданы приказы, и была назначена специальная ветвь в Судебной организации Вооруженных сил», - сказал он.

В среду утром, 8 января, под Тегераном потерпел крушение самолет Boeing 737 украинской авиакомпании, в котором находились 176 пассажиров и девять членов экипажа.

Представитель судебной власти также в ответ на вопрос о смертном приговоре для шпиона заявил: «Махмуд Мусави Маджд был связан как с Моссадом, так и с ЦРУ и передавл информацию по безопасности, особенно в вооруженных силах, включая силы Кудса».

«Он предоставил иностранцам информацию о местонахождении генерала Кассема Сулеймани, и приговорен к смертной казни по решению суда. А недавно, втрое отделение Верховного суда одобрило смертный приговор, и приговор будет приведен в исполнение в ближайшее время», - отметил он.

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