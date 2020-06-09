Россия отреагировала на новые санкции США в отношении Ирана

"США ввели санкции против ряда судоходных компаний в Иране. Провальная политика продолжается. Проблема даже не в отсутствии всякой креативности, но в полном отсутствии стратегического мышления и видения", написал постпред РФ в Twitter.

Минфин США расширил санкции против Ирана — в список попали 125 судов и транспортных компаний из этой страны.

Новые ограничения относятся к истечению срока оружейного эмбарго по Ирану.

"Подавляющее большинство стран не рады, мягко говоря, попыткам США пустить под откос ядерную сделку за исключением 4 стран региона, у которых проблемы с ИРИ. Они жалуются на отход Тегерана от своих ядерных обязательств. Но это закономерный результат поддерживаемой ими политики США", добавил Ульянов.