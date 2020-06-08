9 июн. 2020 г., 00:07
Journalist ID: 2177
News Code: 83815102
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В Иране спасли каспийский тюлень

В Иране спасли каспийский тюлень

Тегеран, 9 июня. ИРНА — На побережье Каспийского моря в городе Баболсар спасатели спасли ранений тюлень.


Тюлень заметили спасатели на побережье Каспийского моря близ города Баболсар сегодня, 8 апреля.
По их словам, тюлень выглядел ослабленным, поэтому им пришлось его забрать.
Каспийский тюлень - редкий вид млекопитающих. За последние 100 лет популяция каспийского тюленя сильно уменьшилась и сейчас находится на грани вымирания.

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