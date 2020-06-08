В Иране спасли каспийский тюлень



Тюлень заметили спасатели на побережье Каспийского моря близ города Баболсар сегодня, 8 апреля.

По их словам, тюлень выглядел ослабленным, поэтому им пришлось его забрать.

Каспийский тюлень - редкий вид млекопитающих. За последние 100 лет популяция каспийского тюленя сильно уменьшилась и сейчас находится на грани вымирания.