На ирано-туркменской границе открылся мост

В понедельник в ходе торжественной церемонии был открыт новый автомобильный мост через реку Теджен на контрольно-пропускном пункте «Серахс-Серахс» в районе туркмено-иранской границы. протяженность моста составляет 96 метров, ширина – 15,1 метра.

"Новый мост на ирано-туркменской границе ежедневно будут пересекать около тысяча грузовиков", сказал Эсмаили на церемонии открытия моста.

Эсмаили добавил, что новый мост приведет к увеличению уровня торгово-экономических отношений между Туркменистаном и Ираном.

Он также сообщлил о возобновлении перевозки и транзита через государственные границы Ирана и Туркменистана железнодорожных и автотранспортных грузов в ближайшее дни.