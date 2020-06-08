8 июн. 2020 г., 19:09
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News Code: 83814958
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На ирано-туркменской границе открылся мост

На ирано-туркменской границе открылся мост

Тегеран, 8 июня. ИРНА — Автомобильный мост Сарахс на ирано-туркменской границе через реку Теджен открылся с участием министра дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

В понедельник в ходе торжественной церемонии был открыт новый автомобильный мост через реку Теджен на контрольно-пропускном пункте «Серахс-Серахс» в районе туркмено-иранской границы. протяженность моста составляет 96 метров, ширина – 15,1 метра.

"Новый мост на ирано-туркменской границе ежедневно будут пересекать около  тысяча грузовиков", сказал Эсмаили на церемонии открытия моста.  

Эсмаили добавил, что новый мост приведет к увеличению уровня торгово-экономических отношений между Туркменистаном и Ираном.

Он также сообщлил о возобновлении перевозки и транзита через государственные границы Ирана и Туркменистана железнодорожных и автотранспортных грузов в ближайшее дни.

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