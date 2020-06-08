В Москве проходит 6-й книжный фестиваль «Красная площадь» с участием издательства Садра

Первым после введения ограничительных мер массовым мероприятием в центре Москвы стала книжная ярмарка-фестиваль Красная площадь. Власти города разрешили её провести лишь при соблюдении определённых условий. В выставке представлены книги иранских авторов издательства Садра.

За время карантина в издательстве «Садра» при поддержке Фонда Ибн Сины вышли новые книги. Это продолжение серии «Назидательная литература эпохи салджукидов на персидском языке: оригиналы и подделки» – «Амир му‘иззи Нишапури. Сийасат-нама / Сийар ал-мулук («Книга о правлении» / «жития владык»): подделка, приписанная Низам ал-мулку. Автор Алексей Хисматулин.

В серии «Философская мысль исламского мира» увидел свет новый сборник научных статей «Революция и эволюция в исламской мысли и истории». Книга написана коллективом авторов на основе докладов, представленных 5–6 октября 2017 года на одноимённой конференции.

Увлекательный приключенческий роман «Нахид» иранского автора Шахрияра Замани полнил серию «Иранский бестселлер».

Ежедневно ярмарку, смогут посетить не более 6 тысяч человек — заявки нужно подавать заранее. Все должны быть в масках и перчатках, а на входе предъявить разрешение и выданный вместе с ним штрих-код.

На сайте http://bookfestival.ru/ можно выбрать удобную дату и время, зарегистрироваться и получить бесплатный билет на сеанс. Не забудьте также оформить цифровой пропуск на передвижение по городу Москве.