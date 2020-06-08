8 июн. 2020 г., 17:19
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News Code: 83814854
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объем экспрота тропическиз фруктов из Ирана составил $500 млн.

объем экспрота тропическиз фруктов из Ирана составил $500 млн.

Тегеран, 8 июня. ИРНА — Общий объем экспорта тропрических и субтропических фруктов в прошлом году составил более 620 тысяч тонн на сумму свыше $500 млн. об этом заявил глава управления по вопросам производства тропических и субтропических фруктов министерства сельского хозяйства Ирана Захра Джалили Могаддам.

"По итогам 1398 иранского календарного года (20 марта 2019 г. – 20 марта 2020 г.) объем экспорта тропрических и субтропических фруктов составил более 620 тысяч тонн на сумму свыше $500 млн.", сказала она.

Она сказала, что посевная площадь тропических и субтропических фруктов в Иране составляет 730 тыс. Га, заявив, что объем производства этих продуктов в Иране составляет 8,1 млн тонн.

По ее словам, доля тропических и субтропических фруктов в садоводческом производстве составляет около 40%. " больше всего в Иране выращиваются цитрусовые фркуты, финики, гранаты и инжир", добавила она, отметив, что Иран занимает 7 место в мире по производству цитрусовых.

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