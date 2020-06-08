Компании из Европы и США примут участие в 16-й международной выставке сельскохозяйственной техники в Иране

16-я международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования растениеводства, удобрений, пестицидов, семян и систем орошения (Agrotech-Agropars) пройдет в Международном выставочном центре «Fars International Permanent Fairground» в городе Шираз – административном центре провинции Фарс.

Зарубежные компании из Испании, Турции, США, Китая, Польши, Индии и Омана примут участие в выставке. Кроме того, местные компании из провинций Тегеран, Фарс, Исфахан, Казвин, Йезд, Хорасан Разави, Маркази, Бушер, Кум, Ардебиль, Голестан, Семнан и Курдистан представят свои последние достижения в области сельскохозяйственной техники на этой выставке.