8 июн. 2020 г., 15:04
Journalist ID: 2177
News Code: 83814682
0 Persons

Компании из Европы и США примут участие в 16-й международной выставке сельскохозяйственной техники в Иране

Компании из Европы и США примут участие в 16-й международной выставке сельскохозяйственной техники в Иране

Шираз, 8 июня. ИРНА — 16-я международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования растениеводства, удобрений, пестицидов, семян и систем орошения пройдет в иранском городе Шираз с участием 79 компаний, в том числе из Европы и США.

16-я международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования растениеводства, удобрений, пестицидов, семян и систем орошения (Agrotech-Agropars) пройдет в Международном выставочном центре «Fars International Permanent Fairground» в городе Шираз – административном центре провинции Фарс.

Зарубежные компании из Испании, Турции, США, Китая, Польши, Индии и Омана примут участие в выставке. Кроме того, местные компании из провинций Тегеран, Фарс, Исфахан, Казвин, Йезд, Хорасан Разави, Маркази, Бушер, Кум, Ардебиль, Голестан, Семнан и Курдистан представят свои последние достижения в области сельскохозяйственной техники на этой выставке.

Your Comment

You are replying to: .
6 + 4 =