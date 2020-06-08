В Иране заявили, что США должны вернуть доверие Тегерана

Говоря о позиции Ирана по предложению президента США Дональда Трампа о возобновлении переговоров с Тегераном после обмена заключенными между двумя странами, Рабии заявил, что Исламская Республика решает согласно своим национальным интересам.
"Президентские выборы в США нас не касаются, мы не обращаем внимания на внутренние вопросы страны", отметил он.
Ранее Трамп, выражая благодарность властям Ирана за освобождение ветерана ВМС США Майкла Уайта, призвал Тегеран не ждать до окончания президентских выборов, а заключить "лучшую сделку сейчас".
Рабии подчеркнул, что нет никакого знака о верности заявлений американского президента. "Как мы уже неоднократно заявляли, если США заинтересованы в переговорах с Ираном, они смогут вернуть за стол переговоров со странами-участниками СВПД", добавил он, отметив, что США сами покинули стол переговоров.
Официальный представитель правительства Ирана назвал приглашение Трампа на переговоры и договоренность лишь политическим жестом.
"США хорошо знают, что они должны делать для достижения удовлетворительной ситуации и любой успешной дипломатии с Ираном", выразил такое мнение Рабии.
Тегеран, 8 июня, ИРНА – Иран утратил доверие результативности и честности переговоров, США для улучшения ситуации снова должны создать все, что они уже разрушили. Об этом заявил представитель правительства Али Рабии в понедельник.
Говоря о позиции Ирана по предложению президента США Дональда Трампа о возобновлении переговоров с Тегераном после обмена заключенными между двумя странами, Рабии заявил, что Исламская Республика решает согласно своим национальным интересам.
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