Ульянов прокомментировал результаты американской политики максимального давления на Иран

"США утверждают, что их политика максимального давления на Иран результативна. Результаты, конечно, есть: возросшая напряженность в Персидском заливе, страдания малоимущих в Иране, вынужденное сокращение Тегераном обязательств по СВПД. Но есть ли хоть что-то позитивное? Ответа нет", написал Ульянов в своем Twitter.

"А оно [ядерное оружие] там и не собиралось появляться в условиях ядерной сделки, которую США изо всех сил пытаются сейчас бездумно развалить", написал российский дипломат в ответ на комментарий подписчиков о том, что позитивом является отсутствие у Ирана ядерного оружия.