8 июн. 2020 г., 12:05
Journalist ID: 2177
News Code: 83814302
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Ульянов прокомментировал результаты американской политики максимального давления на Иран

Ульянов прокомментировал результаты американской политики максимального давления на Иран

Тегеран, 8 июня. ИРНА — Политика максимального давления США на Иран привела к нарастанию напряженности в ближневосточном регионе, сокращению Ираном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделки, считает Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"США утверждают, что их политика максимального давления на Иран результативна. Результаты, конечно, есть: возросшая напряженность в Персидском заливе, страдания малоимущих в Иране, вынужденное сокращение Тегераном обязательств по СВПД. Но есть ли хоть что-то позитивное? Ответа нет", написал Ульянов в своем Twitter.

"А оно [ядерное оружие] там и не собиралось появляться в условиях ядерной сделки, которую США изо всех сил пытаются сейчас бездумно развалить", написал российский дипломат в ответ на комментарий подписчиков о том, что позитивом является отсутствие у Ирана ядерного оружия.

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