8 июн. 2020 г., 11:34
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МИД продолжает усилия для освобождения иранских заключенных в США

МИД продолжает усилия для освобождения иранских заключенных в США

Тегеран, 8 июня, ИРНА – Правительство и МИД Ирана серьезно попытаются закрыть досье по иранским гражданам, заключенным в рамках политики максимального давления США. Об этом заявил замглавы МИД ИРИ по консульским и парламентским вопросам Хоссейн Джабери Ансари.

Выразив удовлетворение освобождением иранского врача Маджид Тахери, он сообщил о консультации и сотрудничества МИД Ирана с Швейцарией в этом отношении.
Посольство Швейцарии в Тегеране защищает интересы США в Иране.
Джабери Ансари отметил, что другой иранский врач Сирус Аскари, который был оправдан, также вернулся на родину несколько дней назад.
Говоря о жестких и односторонних санкциях США, он заверил, что МИД Ирана следит за освобождением всех иранских заключенных, которые подвергаются необоснованным обвинениям по всему миру.
Маджид Тахери, который сегодня утром вернулся в Тегеран, 16 месяцев провел в тюрьме по обвинению в нарушении санкций США адрес Ирана. Он был освобожден в результате обмена заключенными между Ираном и США.
Напомним, 4 июня задержанный в Иране ветеран ВМС США Майкл Уайт был освобожден и вылетел из Ирана в США.

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