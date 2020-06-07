Иранец получил самые важные награды кинофестиваля "Крако" в Польше

60-й кинофестиваль документальных, анимационных и короткометражных фильмов «Крако», который является одним из старейших кинофестивалей в Европе, проводимый в этом году в связи с коронакризисом, объявил свой список победителей. Документальный фильм «Тени без солнца» режиссера Мехрдада Оскуи, который был одним из фильмов в конкурсном разделе документального фильма, наконец-то получил награду Серебряного Рога за лучшую режиссуру.

С точки зрения жюри фестиваля, фильм был выбран как лучший фильм в конкурсном разделе.

Фильм "Тени без солнца" - это трогательная работа о преступности среди несовершеннолетних, в которой основное внимание уделяется девушкам и женщинам, отправленных в исправительную колонию за убийство или содействие в убийстве одного из их мужчин семьи или родственников.

Кинофестиваль в Кракове — один из старейших европейских кинофестивалей, специализирующийся на документальных, анимационных и короткометражных фильмах. На протяжении семи фестивальных дней у зрителей есть возможность посмотреть приблизительно 250 фильмов польского и европейского происхождения.