7 июн. 2020 г., 20:07
Journalist ID: 2388
News Code: 83813700
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97% потребностей Ирана в медикаментах производится внутри страны

97% потребностей Ирана в медикаментах производится внутри страны

Арак, 7 июня, ИРНА - Заместитель министра промышленности, рудников и торговли Мехди Садеги заявил, что 97% лекарств, необходимых стране, - это отечественное производство, а 70% сырья для этих товаров медицинского назначения импортируется на сумму 140 млн. долларов.

Мехди Садеги в воскресенье во время запуска первой фазы фармацевтического парка провинции Маркази в промышленном городке Базане Шазанд сказал, что для оставшегося процента сырья используется 700 млн. долларов, которые можно постепенно рассчитывать на внутреннее производство.

«Сокращение импорта на 10 млрд долларов в течение трех лет до конца 2021 года является важной политикой в ​​направлении промышленной самообеспеченности», - указал он.

«В этом году скачок производства прогнозируется через процветание в производственном секторе, и в дополнение к этому, было запланировано завершение полуфабрикатов, поэтому каждую неделю в стране открывается какой-нибудь проект», - пояснил он.

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