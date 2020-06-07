97% потребностей Ирана в медикаментах производится внутри страны

Мехди Садеги в воскресенье во время запуска первой фазы фармацевтического парка провинции Маркази в промышленном городке Базане Шазанд сказал, что для оставшегося процента сырья используется 700 млн. долларов, которые можно постепенно рассчитывать на внутреннее производство.

«Сокращение импорта на 10 млрд долларов в течение трех лет до конца 2021 года является важной политикой в ​​направлении промышленной самообеспеченности», - указал он.

«В этом году скачок производства прогнозируется через процветание в производственном секторе, и в дополнение к этому, было запланировано завершение полуфабрикатов, поэтому каждую неделю в стране открывается какой-нибудь проект», - пояснил он.