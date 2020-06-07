Иран стал самодостаточным в производстве предметов медицинского назначения для борьбы с коронавирусом

«До вспышки COVID-19 страна зависела от импорта многих предметов медицинского назначения, но чрезвычайные условия, вызванные вспышкой коронавируса, позволили министерству здравоохранения, здравоохранения, лечения и медицинского образования и частному сектору обеспечить предметами медицинского назначения в кратчайшие сроки», - сказал он.

«С появлением коронавируса все работали над тем, чтобы бороться с вирусом и помогать больным, и Иран при этом предпринял большой шаг», - отметил он.

«По медикаментам и медицинскому оборудованию на повестке дня стоит делегирование полномочий университетам и аутсорсинг, и это будет серьезно продолжаться», - добавил он.