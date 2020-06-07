МИД: Мы готовы обменяться другими пленными между Ираном и США

«Внутренние проблемы США не важны для Ирана. Для Исламской Республики Иран важны действия правительств США. К сожалению, в последние годы и даже в прошлом мы не видели никаких действий, которые завоевали бы доверие иранского народа и правительства», - сказал он.

Он сказал, что между Ираном и США по-прежнему существует стена недоверия, добавив, что «у Трампа есть свои внутренние проблемы. Выборы являются внутренним вопросом для американцев, и Иран никогда не ждал результатов внутренних событий в Соединенных Штатах, а также ​​результатов президентских выборов».

«Иран вел переговоры с «большой шестеркой», чтобы договориться с различными сторонами, но именно американцы вышли из ядерной сделки, покинули стол переговоров и нарушили свои обязательства по резолюции 2231 Совета Безопасности ООН», - отметил он.

Мусави сказал, что дипломатический аппарат приложил все усилия для освобождения иранских граждан, добавив: «С помощью правительства Швейцарии эти обмены состоялись, и поэтому мне необходимо поблагодарить правительство Швейцарии за его помощь. Они отвечали за переговоры по этому вопросу, в противном случае не было прямых переговоров между Исламской Республикой Иран и правительством Соединенных Штатов».

«Переговоры и консультации через правительство Швейцарии привели к освобождению плененных. Если есть возможность обмена, и эта готовность встречается все еще на другой стороне, мы готовы обменяться остальными пененными, находящимися в заключении в Соединенных Штатах, и вернуть их в страну», - сказал он.