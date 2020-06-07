7 июн. 2020 г., 15:10
Journalist ID: 2390
News Code: 83813379
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Производственная мощность Ирана в сфере нефтехимии увеличится на 107 тыс. тонн

Производственная мощность Ирана в сфере нефтехимии увеличится на 107 тыс. тонн

Тегеран, 7 июня, ИРНА – Реализация 4 нефтехимических проекта с инвестицией в размере 103 млн. долларов увеличит производственные мощности нефтехимической промышленности Ирана в целом на 107 тыс. тонн. Об этом заявил генеральный директор нефтехимической группы "Ираниан" Расул Ашраф-Заде в воскресенье.

Он отметил, что финансовые ресурсы для проектов предоставлены, добавив, что проекты будут реализованы в менее развитых областях страны.
По его словам, четыре проекта будут выполнены в Сонкоре в западной провинции Керманшах, в Махшахре в юго-западной провинции Хузестан, в Лордегане в юго-западной провинции Чахармахал-Бахтиари и в Орумии в северо-западной провинции Западный Азербайджан.
"Кроме того, эти проекты не только приведут к развитию промышленности, но и предотвратят импорт химической и нефтехимической продукции", заключил он.

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