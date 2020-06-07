Производственная мощность Ирана в сфере нефтехимии увеличится на 107 тыс. тонн

Он отметил, что финансовые ресурсы для проектов предоставлены, добавив, что проекты будут реализованы в менее развитых областях страны.

По его словам, четыре проекта будут выполнены в Сонкоре в западной провинции Керманшах, в Махшахре в юго-западной провинции Хузестан, в Лордегане в юго-западной провинции Чахармахал-Бахтиари и в Орумии в северо-западной провинции Западный Азербайджан.

"Кроме того, эти проекты не только приведут к развитию промышленности, но и предотвратят импорт химической и нефтехимической продукции", заключил он.