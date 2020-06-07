7 июн. 2020 г., 14:32
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В Иране за сутки выявили 2364 новых случая заражения коронавирусом

В Иране за сутки выявили 2364 новых случая заражения коронавирусом

Тегеран, 7 июня. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 171 789, летальных исходов — на 8291, зафиксированы 134 349 случаев выздоровления. Об этом сообщил в воскресенье глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 2346 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 171 789 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 72 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умер уже 8291 человек.

По словам Джаханпура, зафиксированы 134 349 случаев выздоровления среди заразившихся. "2596 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

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