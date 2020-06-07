20 специальных проектов в электроэнергетике в 2020 году будут введены в эксплуатацию

По словам заместителя министра энергетики, программа включает в себя 20 проектов, в том числе полное осуществление программы 2020 (неотключение электроэнергии летом 2020 года), передовая национальная диспетчеризация в стране, использование газового конденсата для газотурбинного топлива, продолжение сокращения потери в распределительном секторе и довести его до 9,2 процента, продолжение увеличения среднегодовой эффективности на тепловых электростанциях и доведение ее до более чем 39%, начало исполнительной деятельности электростанции Сирик в Хормозгане и запуск первой национальной электростанции с КПД 60%.

Завершение строительства третьей линии Иран-Армения напряжением 400 кВ, эксплуатация первой геотермальной электростанции в стране, развитие сети оптического волокна с использованием мощностей компаний, основанных на знаниях и Министерства связи и информационных технологий, увеличение экспорта электроэнергии в соседние страны, завершение изучения синхронизации электрических сетей в Иране, России и Азербайджанской Республике являются другими специальными программами электроэнергетики страны в этом году.