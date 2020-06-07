Первая фаза строительства промышленного комплекса производства лекарств в Иране открылся

Индустриальный парк является первым интегрированным комплексом по производству лекарств на Ближнем Востоке, который будет работать на 13 гектарах с особым дизайном и созданием центрального склада и таможни, центральных сточных вод и канализации, центральной лаборатории и ускорителей экспорта.

Первая фаза индустриального парка включает в себя полную линию производства ацетаминофена с частными инвестициями в 5 миллионов долларов, ежегодные продажи оцениваются примерно в 100 миллиардов туманов и 10 миллионов долларов от экспорта.

«Благодаря научному потенциалу иранских ученых и наличию материалов, необходимых для производства фармацевтического сырья, Иран скоро станет крупнейшим производителем эффективных фармацевтических препаратов на Ближнем Востоке», - сказал Намаки.