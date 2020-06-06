США не имеют права инициировать что-либо в рамках резолюции 2231 СБ ООН

"Постоянный представитель США при ООН (Келли Крафт) считает, что США сохраняют за собой право запустить механизм восстановления санкций в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН", написал Тахт Раванчи в ответ на недавние заявления постпреда США о запуске механизма восстановления санкций против Ирана.

"Неправильно: США не могут быть «участниками» СВПД, поскольку американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из сделки. США, нарушив резолюцию 2231, не имеют права инициировать что-либо в рамках этой резолюции", добавил иранский дипломат.