6 июн. 2020 г., 22:54
Journalist ID: 2177
News Code: 83812515
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США не имеют права инициировать что-либо в рамках резолюции 2231 СБ ООН

США не имеют права инициировать что-либо в рамках резолюции 2231 СБ ООН

Тегеран, 6 июня. ИРНА — США, которые ранее вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке не имеют никакого права инициировать что-либо в рамках резолюции 2231 СБ ООН, заявил посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи.

"Постоянный представитель США при ООН (Келли Крафт) считает, что США сохраняют за собой право запустить механизм восстановления санкций в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН", написал Тахт Раванчи в ответ на недавние заявления постпреда США о запуске механизма восстановления санкций против Ирана.

"Неправильно: США не могут быть «участниками» СВПД, поскольку американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из сделки. США, нарушив резолюцию 2231, не имеют права инициировать что-либо в рамках этой резолюции", добавил иранский дипломат.

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