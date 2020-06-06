Иран обладает исключительными полномочиями разбираться с причастными к крушению украинского самолета

"Завершилось расследование катастрофы украинского авиалайнера. В этом нет никакой двусмысленности, мы точно знаем, что произошло. В техническом исследовании остался один шаг — это расшифровка черного ящика самолета, что еще не было сделано, но мы готовы читать его каждый день и каждую секунду", рассказал Бахарванд в беседе ИРНА, комментируя ситуацию вокруг расследования крушения украинского самолета.

"Тегеран обладает исключительными полномочиями разбираться с причастными к крушению самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране", уточнил он.

При этом дипломат подчеркнул, что Иран готов расшифровать информацию черного ящика и договориться о компенсации и уголовном процессе.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.