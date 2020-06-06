Невероятная красивая природа туристического центра Арабшах в регионе Гарус в Такабе на северо-западе Ирана ежегодно привлекает к себе тысячи туристов.
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США не имеют права инициировать что-либо в рамках резолюции 2231 СБ ООН
Тегеран, 6 июня. ИРНА — США, которые ранее вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий…
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Иран обладает исключительными полномочиями разбираться с причастными к крушению украинского самолета
Тегеран, 6 июня. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам…
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Весенняя природа в иранском Такабе
Невероятная красивая природа туристического центра Арабшах в регионе Гарус в Такабе на северо-западе…
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Лорийская область готова налаживать экономические связи с иранской провинцией Мазандаран
Сари, 6 июня. ИРНА — Лорийская область готова налаживать экономические отношения с иранской…
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Ноурузпур назначен новым генеральным директором агентства ИРНА
Тегеран, 6 июня. ИРНА — Новым генеральным директором Информационного Агентства Исламской Республики…
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Посол Бангеладеша назвал неописуемой красоту подвесного моста Мешгиншахр
Тегеран, 6 июня. ИРНА — Посол Бангеладеша в Иране Азам Сакар в субботу посетил подвесной мост…
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В Иране за сутки выявили 2269 новых случаев заражения коронавирусом
Тегеран, 6 июня. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 169 425,…
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Спикер парламента Таджикистана призвал к укреплению дружественных отношений с Ираном
Тегеран, 6 июня, ИРНА -Председатель Нижней палаты Парламента Таджикистана Махмадтоир Зокирзода поздр…
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Новый доклад МАГАТЭ свидетельствует о продолжении ядерных проверок: Иран
Лондон, 6 июня, ИРНА – Последний доклад МАГАТЭ по СВПД свидетельствует о продолжении проверки…
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В Исфахане возобновил работу рынки цветов
В городе Исфахан возобновил работу в цветочные рынки. Это произошло после того, как в Иране…
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