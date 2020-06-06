Весенняя природа в иранском Такабе

Москва, 6 июня. ИРНА — Синхронное распространение в западных СМИ конфиденциального доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о положении ядерных проверок в Иране при его одновременном поступлении государствам - членам Совета управляющих агентства демонстрирует, что режим конфиденциальности в МАГАТЭ не работает. Об этом заявил ТАСС в пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.