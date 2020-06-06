6 июн. 2020 г., 18:00
Journalist ID: 2177
News Code: 83812318
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Весенняя природа в иранском Такабе

Весенняя природа в иранском Такабе

Невероятная красивая природа туристического центра Арабшах в регионе Гарус в Такабе на северо-западе Ирана ежегодно привлекает к себе тысячи туристов.

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