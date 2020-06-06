6 июн. 2020 г., 17:46
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News Code: 83812307
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Лорийская область готова налаживать экономические связи с иранской провинцией Мазандаран

Лорийская область готова налаживать экономические связи с иранской провинцией Мазандаран

Сари, 6 июня. ИРНА — Лорийская область готова налаживать экономические отношения с иранской провинцией Мазандаран, заявила в субботу губернатор Лорийской области Андрей Гукасян на встрече с губернатором провинции Мазандаран Ахмадом Хоссейн-задеганом. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Гукасян заявил, Лорийская область готова предоставить все условия для экономической деятельности бизнесменов из Мазандарана и отдает приоритет инвестициям в Мазандаране.

Он добавил, что армянская сторона готова обеспечить все коммерческие нужды иранских и армянских бизнесменов для углубления экономических связей между двумя регионами.

Губернатор Лорийской области добавил, что Мазандаран имеет хорошую инфраструктуру, которая может быть использована как в области торговли, так и туристической сфере.

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