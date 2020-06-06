Лорийская область готова налаживать экономические связи с иранской провинцией Мазандаран

Гукасян заявил, Лорийская область готова предоставить все условия для экономической деятельности бизнесменов из Мазандарана и отдает приоритет инвестициям в Мазандаране.

Он добавил, что армянская сторона готова обеспечить все коммерческие нужды иранских и армянских бизнесменов для углубления экономических связей между двумя регионами.

Губернатор Лорийской области добавил, что Мазандаран имеет хорошую инфраструктуру, которая может быть использована как в области торговли, так и туристической сфере.