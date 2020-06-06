Ноурузпур назначен новым генеральным директором агентства ИРНА

Министр культуры и исламской ориентации Ирана Аббас Салехи в субботу назначил заместитель представителя иранского правительства Мохаммада Резы Ноурузпура новым гендиректором ИРНА. Ноурузпур заменил Зию Хашеми, возглавлявшего ИРНА с 2017 года.

Наврузпур ранее занимал должность заместителя представителя и секретаря информационного совета правительства. Кроме того, он работал генеральным директором информационной базы правительства, и заместителем директора центра по связям с общественностью президентской администрации. Стоит отметить, что в 90-е годы он работал журналистом в ряд иранских газет и агентств.