6 июн. 2020 г., 16:51
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News Code: 83812258
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Ноурузпур назначен новым генеральным директором агентства ИРНА

Ноурузпур назначен новым генеральным директором агентства ИРНА

Тегеран, 6 июня. ИРНА — Новым генеральным директором Информационного Агентства Исламской Республики (ИРНА) стал Мохаммад Реза Ноурузпур.

Министр культуры и исламской ориентации Ирана Аббас Салехи в субботу назначил заместитель представителя иранского правительства Мохаммада Резы Ноурузпура новым гендиректором ИРНА. Ноурузпур заменил Зию Хашеми, возглавлявшего ИРНА с 2017 года.

Наврузпур ранее занимал должность заместителя представителя и секретаря информационного совета правительства. Кроме того, он работал генеральным директором информационной базы правительства, и заместителем директора центра по связям с общественностью президентской администрации. Стоит отметить, что в 90-е годы он работал журналистом в ряд иранских газет и агентств.

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