Посол Бангеладеша назвал неописуемой красоту подвесного моста Мешгиншахр

"Несмотря на то, что мы живем в стране, где много мостов и рек, красота подвесного моста Мешгиншахра является неописуемым", сказал посол.

По его словам мост Мешгиншахр считается одной из самых интересных достопримечательностей для иностранных туристов

"Использование Иранских технических специалистов и внутренних экспертов для строительства этого комплекса, который является крупнейшим подвесным мостом на Ближнем Востоке заслуживает одобрения", добавил Сакар.

Подвесной мост Мешгиншахр — это самый длинный подвесной мост на Ближнем Востоке, который был введен в эксплуатацию пять лет назад и в настоящее время является одним из важнейших туристических центров в провинции Ардебиль. Мост расположен на высоте 80 метров над рекой Хейовчай на территории города Мешгиншехр, в ширину мост составляет 2 метра, а в длину 365 метров.