6 июн. 2020 г., 14:44
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News Code: 83812071
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В Иране за сутки выявили 2269 новых случаев заражения коронавирусом

В Иране за сутки выявили 2269 новых случаев заражения коронавирусом

Тегеран, 6 июня. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 169 425, летальных исходов — на 8209, зафиксированы 132 038 случаев выздоровления. Об этом сообщил в субботу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 2269 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 169 425 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 75 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умер уже 8209 человек.

По словам Джаханпура, зафиксированы 132 038 случаев выздоровления среди заразившихся. "2578 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

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