Спикер парламента Таджикистана призвал к укреплению дружественных отношений с Ираном

Он в своей поздравительной телеграмме выразил надежду на расширение дружественных отношений двух стран в 11-й созыв иранского парламента.

Зокирзода также подчеркнул важность роли дружественных парламентских групп между Ираном и Таджикистаном в укреплении парламентского сотрудничества.

28 мая Мохаммад-Багер Галибаф был избран спикером парламент 11-го созыва на первый год с 230 голосами.