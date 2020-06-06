6 июн. 2020 г., 13:00
Journalist ID: 2390
News Code: 83811880
1 Persons

Tags

Спикер парламента Таджикистана призвал к укреплению дружественных отношений с Ираном

Спикер парламента Таджикистана призвал к укреплению дружественных отношений с Ираном

Тегеран, 6 июня, ИРНА -Председатель Нижней палаты Парламента Таджикистана Махмадтоир Зокирзода поздравил Мохаммада-Багера Галибафа с избранием на пост спикера парламента Ирана.

Он в своей поздравительной телеграмме выразил надежду на расширение дружественных отношений двух стран в 11-й созыв иранского парламента.
Зокирзода также подчеркнул важность роли дружественных парламентских групп между Ираном и Таджикистаном в укреплении парламентского сотрудничества.
28 мая Мохаммад-Багер Галибаф был избран спикером парламент 11-го созыва на первый год с 230 голосами.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
5 + 7 =