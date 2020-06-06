Новый доклад МАГАТЭ свидетельствует о продолжении ядерных проверок: Иран

Он отметил, что доклад о положении ядерных проверок в Иране рассматривает:
-продолжение ядерных проверок, мониторинг деятельностей Ирана на фоне пандемии коронавируса и надлежащее сотрудничество Ирана в этом отношении;
-продолжение временного и добровольного выполнения Ираном дополнительного протокола к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и продолжение проверки данного процесса со стороны МАГАТЭ;
-Продолжение проверки приверженности Ирана по ядерным положениям со стороны МАГАТЭ,
-Тот факт, что МАГАТЭ проверило и контролировало ядерные обязательства Ирана в рамках СВПД со дня начала выполнения ядерной сделки.
Иран после одностороннего выхода США из СВПД попытался сохранить ядерное соглашение при условии, что другие стороны соглашения выполнят свои обязательства по этой сделке, но по прошествии почти двух лет и неспособности европейских сторон выполнить обязательства для обеспечения экономических интересов Ирана, Тегеран начал предпринимать шаги по сокращению своих обязательств в рамках СВПД в течение 60 дней.
5 января 2020 года Иран объявил об отказе от всех ограничений по работе с ядерной программой.
Лондон, 6 июня, ИРНА – Последний доклад МАГАТЭ по СВПД свидетельствует о продолжении проверки ядерной деятельности Ирана. Об этом заявил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади в субботу.
Он отметил, что доклад о положении ядерных проверок в Иране рассматривает:
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