Постпред РФ: публикация СМИ отчета МАГАТЭ по Ирану говорит о нарушении конфиденциальности

Как пояснил российский постпред, конфиденциальный доклад с грифом "ограниченного распространения" предназначен для государств - членов Совета управляющих МАГАТЭ. В считанные минуты после передачи членам Совета управляющих этот документ оказался в распоряжении западных СМИ, которые опубликовали выдержки из конфиденциального доклада.

"Это значит, что режим конфиденциальности в работе агентства совершенно не работает", - подчеркнул Ульянов.

Ранее в пятницу западные информационные агентства распространили конфиденциальный доклад МАГАТЭ о положении ядерных проверок в Иране. Согласно распространенному сообщению France Presse, запасы обогащенного урана в Иране почти в восемь раз превысили лимит, разрешенный ядерной сделкой 2015 года. В агентстве также выразили "глубокую обеспокоенность" тем фактом, что Иран по-прежнему не допускает экспертов на два объекта, на которых могут находиться незаявленные ядерные материалы. Как указывает агентство Reuters, в докладе содержится призыв к Ирану "немедленно начать сотрудничать с МАГАТЭ в полной мере, включая предоставление доступа к указанным объектам".

3 марта 2020 года западные СМИ также распространили предназначенный для государств - членов Совета управляющих МАГАТЭ конфиденциальный доклад о положении ядерных проверок в Иране с аналогичной критикой.